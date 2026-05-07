Botafogo vence Racing no Nilton Santos pela Sul-Americana

O Botafogo deu um passo importante rumo à classificação na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (6), o Glorioso venceu o Racing, da Argentina, por 2 a 1, no estádio Estádio Nilton Santos, e chegou aos 10 pontos no Grupo E da competição continental.

Empurrado pela torcida, o Alvinegro abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após boa jogada de Cristian Medina e Júnior Santos, o zagueiro Di Césare acabou desviando contra o próprio patrimônio e marcou gol contra para o time carioca.

Na volta do intervalo, o Racing reagiu rapidamente e empatou com Adrián Martínez, aproveitando cruzamento pela esquerda e falha defensiva do Botafogo. O jogo ficou aberto, mas a estrela de Danilo voltou a aparecer. O volante, um dos destaques da equipe na temporada, marcou o gol da vitória e garantiu mais três pontos para o Glorioso diante da equipe argentina.

Com o resultado, o Botafogo reassumiu a liderança da chave e ficou muito perto da vaga direta para a próxima fase da Sul-Americana. O Racing, por outro lado, se complicou na tabela e precisará vencer os próximos compromissos para seguir vivo no torneio.