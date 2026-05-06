PM troca tiros com criminosos na comunidade da Linha; um homem foi preso

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um suspeito, na tarde desta quarta-feira (6), e apreenderam uma pistola durante ação realizada no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento nos acessos à Comunidade da Linha quando avistaram homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos atiraram contra a viatura.

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Houve confronto e, após um cerco tático realizado pelos policiais, um dos criminosos foi capturado. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.