Suspeito de integrar milícia é preso por agentes da 74ªDP em Maricá

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de fazer parte de uma milícia que atuava na Região dos Lagos. Os agentes da 74ª DP (Alcântara) cumpriram um mandado de prisão preventiva. O homem conhecido como “Biel”, foi localizado na cidade de Maricá, após trabalho de inteligência que incluiu o cruzamento de dados e uso de sistema de monitoramento facial.

Segundo as investigações, conduzidas inicialmente pela 118ª DP (Araruama), o suspeito integrava uma organização criminosa paramilitar com atuação no município de Araruama. O grupo é investigado por exercer controle territorial mediante violência e ameaças, além de práticas como extorsão, ocupação irregular de imóveis e exploração de serviços clandestinos.

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Ainda segundo a polícia, o homem teria atuação ligada ao braço armado da organização, com função de impor controle por meio de intimidação e uso de armas de fogo. A corporação informou que o suspeito possui antecedentes, incluindo prisão anterior por porte ilegal de arma de fogo. Após a captura, ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.