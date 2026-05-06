PM realiza operação para retirada de barricadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM realizaram uma operação no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (6) para a retirada de barricadas instaladas por criminosos em diferentes pontos da região. Ao todo, 12 locais foram desobstruídos durante a ação, que resultou na remoção de cerca de oito toneladas de materiais usados para bloquear vias e dificultar o acesso de moradores, motoristas e equipes de segurança.

Segundo a Polícia Militar, a operação teve como objetivo restabelecer a circulação nas ruas do bairro, além de reforçar a segurança na região. As equipes utilizaram maquinários e apoio operacional para remover os obstáculos espalhados em vias estratégicas do Jardim Catarina.

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A ação também busca garantir mais mobilidade para os moradores, facilitar o deslocamento de veículos e permitir uma resposta mais rápida das forças de segurança e de serviços de emergência.