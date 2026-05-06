PM realiza operação na comunidade da Coreia e encontra bunker com metralhadora antiaérea

O local tinha uma passagem escondida no piso de um imóvel - Foto: Reprodução

O local tinha uma passagem escondida no piso de um imóvel - Foto: Reprodução

A Polícia Militar realizou uma operação na região de Bangu, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (6). Na comunidade da Coreia, as equipes encontraram um bunker com 15 fuzis e uma metralhadora antiaérea, uma arma capaz de danificar aeronaves e veículos blindados.

O local tinha uma passagem escondida no piso de um imóvel e também era utilizado como depósito de drogas. Os agentes prenderam duas lideranças do tráfico de drogas, conhecidos como “Elefante” e “Da Prata”, além de outros três suspeitos.

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Os policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e 14° BPM (Bangu) atuaram com o objetivo de reprimir organizações criminosas e reforçar a segurança aos moradores nos complexos da Coreia, Vila Aliança, Rebu e Cavalo de Aço. Durante o tiroteio, um sexto suspeito foi ferido e encaminhado sob custódia ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os bandidos incendiando barricadas para dificultar a entrada da PM. Uma delas ficou sob os trilhos do ramal Santa Cruz, mas a SuperVia informou que não afetou a circulação de trens.





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