Fuzil e entorpecentes são apreendidos na comunidade do Serrão, no Cubango, em Niterói
Os traficantes escaparam pela mata
Uma ação da Polícia Militar na comunidade do Serrão, no Cubango, em Niterói terminou com um farto material entorpecente apreendido junto a um fuzil nesta terça-feira (5).
Segundo a PM, uma equipe foi a comunidade do Serrão para avaliar um disque denúncia na região relacionado a criminosos armados no local. Ao chegar, a equipe flagrou três traficantes, que fugiram em direção da mata na região, no alto da comunidade, e conseguiram escaparam.
Leia também:
Operação na Maré fecha a Linha Vermelha no sentido Centro
Mulher é presa no Aeroporto do Galeão por portar 4 kg de cocaína
Os policiais prosseguiram a fazer um cerco na mata, e encontraram um tonel recheado material entorpecente, um fuzil calibre 556 e dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí)