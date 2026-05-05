Fuzil e entorpecentes são apreendidos na comunidade do Serrão, no Cubango, em Niterói

Uma ação da Polícia Militar na comunidade do Serrão, no Cubango, em Niterói terminou com um farto material entorpecente apreendido junto a um fuzil nesta terça-feira (5).

Segundo a PM, uma equipe foi a comunidade do Serrão para avaliar um disque denúncia na região relacionado a criminosos armados no local. Ao chegar, a equipe flagrou três traficantes, que fugiram em direção da mata na região, no alto da comunidade, e conseguiram escaparam.

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Os policiais prosseguiram a fazer um cerco na mata, e encontraram um tonel recheado material entorpecente, um fuzil calibre 556 e dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí)