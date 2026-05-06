Operação contra o CV tem como alvo ferros-velhos em Niterói

Agentes realizam buscas em endereços ligados à receptação de materiais furtados e revendidos para financiar a estrutura do crime organizado - Foto: Divulgação/PCERJ

Agentes realizam buscas em endereços ligados à receptação de materiais furtados e revendidos para financiar a estrutura do crime organizado - Foto: Divulgação/PCERJ

Em nova fase da Operação Contenção, contra a expansão territorial do Comando Vermelho e a lavagem de dinheiro para financiar o tráfico, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Rio, atuam para cumprir 80 mandados de busca e apreensão em Niterói e outras cidades.

Durante a ação de hoje (6), no Rio, a polícia foi recebida a tiros e um policial teve a mão ferida. Segundo a Polícia Civil, o agente sofreu ferimentos leves, foi socorrido e passa bem.

Em Niterói, os agentes realizam buscas em endereços ligados à receptação de materiais furtados e revendidos para financiar a estrutura do crime organizado.

Leia também:

PM realiza operação na comunidade da Coreia e encontra bunker com metralhadora antiaérea

Em Rio Bonito, PRF apreende drogas



Além de Niterói, a operação teve como alvo endereços de outros municípios, como Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé e Italva.

A Operação Contenção teve início após denúncia feita através do Disque-Denúncia indicando um ferro-velho com ligação ao tráfico na comunidade do Fallet-Fogueteiro. A partir disso, as investigações mapearam uma rede de financiamento da organização criminosa, envolvendo diversos estabelecimentos, como ferros-velhos, apontados como locais de receptação e venda de materiais furtados.

Até este momento, a operação resultou em uma prisão e na apreensão de dois veículos, 19 kg de carne seca, balança e materiais relacionados a uma central de gatonet.