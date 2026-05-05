Em Rio Bonito, PRF apreende drogas

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um carro com as películas muito escuras - Foto: Divulgação

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um carro com as películas muito escuras - Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (4), policiais rodoviários federais prenderam três homens transportando cocaína e maconha em um automóvel roubado. A ação foi na BR-101 em Rio Bonito.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um carro com as películas muito escuras. O condutor obedeceu à ordem de parada e desembarcou com mais dois indivíduos.

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Ao verificar que as numerações dos vidros estavam desalinhadas, os policiais aprofundaram a fiscalização, constatando que o veículo estava com ocorrência de roubo do ano de 2025 na Delegacia de Inhaúma.

Durante as buscas no interior do veículo, foi encontrada uma sacola plástica sob o banco do motorista contendo 42 papelotes de cocaína e 11 embalagens pequenas de maconha.

Um dos indivíduos informou que faria o transporte da droga da Cancela Preta em Tanguá para o Boqueirão em Rio Bonito. Quanto ao veículo, informou que foi comprado no centro do Rio de Janeiro por R$ 15.000,00.

A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP em Rio Bonito.