Jovem atingido por bala de borracha por PM após jogo de Flamengo x Vasco perde a visão do olho direito

A noite do último domingo (3) terminou em tragédia para o estudante de nutrição da Uerj, Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos. Após o jogo entre Flamengo e Vasco, perto da ala sul do Maracanã, o jovem foi atingido no rosto por um disparo de bala de borracha efetuado por militares da cavalaria. Arthur, que se viu encurralado durante uma confusão gerada por um roubo de celular, perdeu definitivamente a visão do olho direito.

O jovem está internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. Arthur disse que estava com amigos no clássico e deixava o estádio quando houve um tumulto entre torcidas organizadas. Ele afirma que não participava da briga, mas acabou próximo à confusão.

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Segundo ele, policiais da cavalaria da PM atuavam para dispersar os torcedores com bombas de efeito moral e gás. Nesse momento, um dos agentes teria atirado a bala de borracha diretamente em sua direção. O Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Evento) e a PMERJ (Polícia Militar) foram procurados para esclarecimentos e informaram que “tanto o comando da Polícia Montada quanto o do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), que atuaram na contenção das brigas entre torcedores após o jogo, vão abrir uma averiguação em suas unidades, para elucidação dos fatos e responsabilidades”.