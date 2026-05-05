Operação na Maré fecha a Linha Vermelha no sentido Centro

Uma faixa, próximo ao Batalhão da PM da Maré, está interditada - Foto: Reprodução/Instagram

Uma faixa, próximo ao Batalhão da PM da Maré, está interditada - Foto: Reprodução/Instagram

Um pouco antes das 12h na manhã desta terça-feira (5), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis(DRFA) realizou uma operação rápida no Complexo da Maré, que resultou no fechamento de vias na Linha Vermelha no sentido Centro do Rio.

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Segundo a Polícia Militar, um grupo de pessoas invadiu a pista e jogaram objetos na via com o objetivo de interditar o fluxo de veículos, na altura da área do 22º BPM (Maré), na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Uma faixa, próximo ao Batalhão da PM da Maré, está interditada. A Polícia Militar está ocupando este trecho por conta da operação recente na região.

Ainda não se sabe mais atualizações sobre o caso.