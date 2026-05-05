Mulher é presa no Aeroporto do Galeão por portar 4 kg de cocaína

Uma goiana de 33 anos foi presa no fim da noite desta segunda-feira (4), no Aeroporto Internacional do Rio, ao transportar cerca de 4 kg de cocaína. A passageira estava prestes a embarcar em um voo para Paris, na França, mas seu destino final seria a Tailândia.

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De acordo com a Polícia Federal, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) estavam realizando uma fiscalização de rotina quando encontraram a droga escondida sob as roupas da mulher.

Após ser presa em flagrante, a passageira foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.