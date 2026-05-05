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Fuzil e enorme quantidade de material entorpecente apreendido na comunidade do Serrão

Os traficantes escaparam pela mata

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de maio de 2026 - 15:33
O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí)
O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí) -

Uma ação da Polícia Militar na comunidade do Serrão, no Cubango, em Niterói terminou com um farto material entorpecente apreendido junto a um fuzil nesta terça-feira (5). 

Segundo a PM, uma equipe foi a comunidade do Serrão para avaliar um disque denúncia na região relacionado a criminosos armados no local. Ao chegar, a equipe flagrou três traficantes, que fugiram em direção da mata na região, no alto da comunidade, e conseguiram escaparam.

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Os policiais prosseguiram a fazer um cerco na mata, e encontraram um tonel recheado material entorpecente, um fuzil calibre 556 e dois rádios transmissores. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí)

Tags:

operação policial Serrão Tráfico de drogas

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