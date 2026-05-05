Polícia Civil prende criminoso ligado a roubos de farmácias e apreende canetas emagrecedoras em Jacarepaguá

Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira), com apoio da 19ª DP (Tijuca), prenderam, nesta segunda-feira (04/05), o integrante de uma quadrilha especializada em roubos a farmácias. Ele foi localizado no Morro de São Carlos, na região central do Rio. Na mesma ação, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, os agentes apreenderam grande quantidade de medicamentos roubados, principalmente os conhecidos como canetas emagrecedoras.

As investigações tiveram início após um roubo ocorrido em fevereiro deste ano, em uma farmácia na Tijuca, quando diversos produtos foram levados. As apurações indicaram que o grupo atuava de forma estruturada, priorizando medicamentos de alto valor comercial e cosméticos de elevado custo, itens de fácil comércio no mercado ilegal.

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Após trabalho de monitoramento, os agentes identificaram o endereço de um dos envolvidos e realizaram a prisão. No local, também foi encontrado um macaco-prego mantido em cativeiro. O animal foi resgatado e encaminhado a um local apropriado, e o preso também foi autuado por crime ambiental. Contra ele, havia ainda um mandado de prisão em aberto.

Com base em informações de inteligência, as equipes seguiram para Jacarepaguá, onde localizaram e apreenderam uma grande quantidade de medicamentos provenientes de roubos, armazenados na residência de uma comparsa. Todo o material foi encaminhado para perícia. As investigações prosseguem para localizar a mulher e identificar outros integrantes do grupo, com o objetivo de desarticular a cadeia de receptação e venda dos produtos ilícitos.