Integrante de milícia é preso na Zona Oeste do Rio por atuação em esquema de “gatonet”

Um criminoso, apontado como um dos principais nomes do núcleo financeiro de uma milícia que atua em Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste, foi preso na manhã desta terça-feira (5). Segundo as investigações, o miliciano é um dos líderes responsáveis pelo controle e pela exploração do serviço clandestino de “gatonet”.

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As apurações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) apontaram que ele era responsável por estruturar e manter o serviço clandestino de TV por assinatura, uma das principais fontes de renda da quadrilha.

O homem é apontado como um criminoso de alta periculosidade, condenado por delitos como constituição de milícia privada, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele estava foragido da Justiça há dois anos. O ausado foi capturado escondido na casa de familiares, em Santa Cruz.