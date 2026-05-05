Mulher é agredida por ex-marido policial civil em Niterói

Uma mulher não identificada foi vítima de agressão física praticada por um policial civil no bairro Maravista, em Niterói. A vítima manteve um relacionamento de 10 anos com o agente, mas o casal decidiu se separar em 2023. Eles têm duas filhas e haviam firmado um acordo para o pagamento de pensão alimentícia.

Quatro meses após o término, o homem a procurou pedindo para reatarem, alegando que estava em um quadro depressivo. A mulher aceitou retomar a união, mas descobriu pouco tempo depois que ele já estava envolvido com outra pessoa, a qual inclusive já havia sido apresentada a amigos e familiares. Diante da situação, ela decidiu encerrar a relação novamente.

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Na última sexta-feira (1°), o homem a procurou insistindo em uma nova reconciliação. Durante o encontro, ele visualizou uma mensagem no celular da vítima e exigiu que ela desbloqueasse o aparelho. Após a recusa, o agressor quebrou o celular da mulher. Assustada com a agressividade, ela tentou se proteger trancando-se em um quarto, mas o homem conseguiu invadir o cômodo, onde a enforcou e a ameaçou de morte.

A vítima conseguiu acionar a polícia e compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde registrou a ocorrência. Medidas protetivas já foram concedidas pela Justiça, e os agentes seguem investigando o caso.