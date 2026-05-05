Casal investigado por crime sexual e chantagem contra menor de idade é preso em Maricá

A investigação também revelou que a vítima teria sido constrangida a não revelar o ocorrido a terceiros - Foto: Divulgação

A investigação também revelou que a vítima teria sido constrangida a não revelar o ocorrido a terceiros - Foto: Divulgação

Um casal foi preso nesta segunda-feira (4), em Maricá, acusado de crime sexual praticado no ano de 2004 contra uma adolescente, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o inquérito da Delegacia de Crimes Racial e Delitos de Intolerância (DECRADI), a vítima, na época menor de idade, foi convidada pela acusada a permanecer em uma residência localizada na Rua Adhemar Bebiano, no bairro de Inhaúma, no Rio. As diligências indicam que, após ingerir bebida alcoólica oferecida pela mulher, a adolescente perdeu a consciência. Ao retomar os sentidos, a menor estava nua e em situação de vulnerabilidade na presença do casal.

Leia também:

Em Rio Bonito, PRF apreende drogas

Mulher é agredida por ex-marido policial civil em Niterói





A investigação também revelou que a vítima teria sido constrangida a não revelar o ocorrido a terceiros. Segundo o depoimento do pai da vítima, existiam registros fotográficos armazenados em um dispositivo da suspeita, capturados no momento do ato criminoso, que teriam sido utilizados como ferramenta de intimidação contra a vítima.

O crime foi confirmado também através de exames periciais realizados em roupas da vítima, que identificaram a presença de material biológico compatível com o sêmen humano. Após o trabalho da inteligência para localização do paradeiros dos envolvidos em Maricá, o casal foi levado à unidade policial para o cumprimento das providências legais e encaminhamento ao sistema prisional.