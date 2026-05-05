Tabacaria é assaltada no Paraíso, em São Gonçalo

Uma tabacaria foi assaltada na noite dessa segunda-feira (4), no bairro Paraíso, em São Gonçalo. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação que durou apenas 1 minuto, mas que causou grande prejuízo para o estabelecimento.

As imagens revelam o momento em que o assaltante chega em uma motocicleta, enquanto o relógio marca 23h35. O criminoso estaciona em frente ao local e se aproxima da porta lateral.

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A gravação registra o momento em que o assaltante pede produtos e logo depois, anuncia o assalto. “Bora, não demora não! Me dá o dinheiro todo! Tudo! Rápido!”, diz ameaçando o funcionário.

Enquanto o assalto estava acontecendo, um cliente se aproximou e chegou a fazer um pedido, sem perceber o que estava acontecendo.

Depois, o criminoso sobe na motocicleta e foge do local com calma. O funcionário, muito abalado, grita “Me assaltou, levou tudo”. Sem imaginar o que estava acontecendo segundo atrás, o cliente questiona: “Caramba, esse ‘maluco’ que estava aqui?”. Uma segunda pessoa se aproxima assustada e também pergunta: “Ele te roubou?”.

Apesar do susto e prejuízo financeiro, a ação criminosa não deixou feridos.