Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9366 | Euro R$ 5,7719
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 05 de maio de 2026 - 10:31
O prêmio acumulou, estimado em R$ 8 milhões
O prêmio acumulou, estimado em R$ 8 milhões -

As seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

Leia também: 

Em Rio Bonito, PRF apreende drogas

Mulher é agredida por ex-marido policial civil em Niterói

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Tags:

Mega Sena Mega-Sena 8 milhões PRÊMIO ACUMULADO Sorteio

Matérias Relacionadas