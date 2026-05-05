Homem reage a assalto com golpes de jiu-jitsu e criminoso desiste de levar motocicleta; Vídeo

Quando o criminoso subiu na moto para roubá-la, o homem reagiu e o atacou com golpes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quando o criminoso subiu na moto para roubá-la, o homem reagiu e o atacou com golpes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que um homem usou golpes de jiu-jitsu para reagir a um assalto e desarmar um criminoso no bairro de Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A gravação mostra que o homem estava pilotando uma moto com uma mulher na garupa, quando foram abordados por dois criminosos em outra moto. Os assaltantes os renderam e conseguiram levar os objetos pessoais, como a bolsa que a mulher carregava.

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Um dos assaltantes chegou a apontar a arma para o homem, que se ajoelhou no chão ao lado de um veículo que estava estacionado na rua. Mas, quando o criminoso subiu na moto para roubá-la, o homem reagiu e o atacou com golpes.

Ele derrubou o assaltante da moto e a jogou no chão. O outro criminosos ficou dando voltas ao redor dos dois, até que o homem soltou o criminoso, que fugiu, mas não conseguiu roubar a moto. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a 28ª DP (Praça Seca) investiga o caso.





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