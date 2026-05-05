Homem tem motocicleta roubada enquanto trabalhava no Pita

A vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta e o garupa assumiu o controle da moto do trabalhador e fugiu com o cúmplice - Foto: Reprodução

A vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta e o garupa assumiu o controle da moto do trabalhador e fugiu com o cúmplice - Foto: Reprodução

Um trabalhador teve a motocicleta roubada, no bairro do Pita, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (4). O crime foi registrado por câmeras de segurança.

A vítima estava trabalhando quando foi abordada por dois suspeitos que também estavam em uma motocicleta. As imagens registradas por câmeras de segurança, revelam que o garupa, assume o controle do veículo do trabalhador e foge com o cúmplice.

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De acordo com a mãe da vítima, em publicação nas redes sociais, o veículo ainda estava sendo quitado e era utilizado como ferramenta de trabalho



O caso foi registrado na 73º DP (Neves) e as investigações estão sendo realizadas para identificar os assaltantes.