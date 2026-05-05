Polícia prende homem suspeito de matar ex-namorada em Belford Roxo

Vinícius Gomes Castro da Silva investigado pelo assassinato da ex-namorada se entregou na 62ª DP (Imbaraiê) e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na noite desta segunda-feira (5). A promotora de eventos Samara Santos de Oliveira, 21 anos, foi deixada morta em uma unidade de saúde de Belford Roxo, na sexta-feira (1°), depois de ter sido enforcada.

Ainda durante o velório, no sábado (2), os familiares já apontavam o ex-namorado como principal suspeito pelo feminicídio. De acordo com os parentes, o relacionamento havia terminado no ano passado após episódios de agressão, e Vinícius não aceitava o fim. Dias antes da morte, ele teria intensificado as perseguições e ameaças.

Leia também:

Homem tem motocicleta roubada enquanto trabalhava no Pita

Polícia Civil prende criminoso ligado a roubos de farmácias e apreende canetas emagrecedoras em Jacarepaguá





Segundo relatos, no dia do crime, o suspeito teria visto a jovem chegar em casa, no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, com um novo namorado. Após o rapaz ir embora, Samara teria sido abordada pelo ex-companheiro e levada para um motel na região. Horas depois, foi deixada já sem vida na casa dos pais do suspeito e levada a uma unidade de saúde, onde chegou.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está responsável pela investigação. No domingo (3), a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra Vinícius. Após se entregar, ele permaneceu preso e deve passar por audiência de custódia.