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Marinha emite aviso de ressacas para o início desta semana

O alerta é válido até amanhã (05), com recomendações para evitar banho de mar e atividades na orla

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 12:36
Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca
Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca -

No último domingo (3), a Marinha do Brasil emitiu um aviso público de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro e região. Em que ondas podem chegar até 3 metros de altura durante esse período, que tem duração até às 15h desta terça-feira (5).

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Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, as ondas devem alternar entre 2,5 a 3 metros de altura durante esses dias. A instituição reforçou os avisos e pediu, como de costume, para que moradores e visitantes tenham mais atenção ao caminhar pela orla.

O COR-Rio pede para que a população fique atenta aos avisos instalados ao longo das faixas de areia e tome cuidado ao frequentar o local. Garantindo a própria segurança e do próximo também.

O COR reforça as seguintes orientações a serem seguidas durante esse período:

  • Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
  • Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
  • Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
  • Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
  • Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
  • Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
  • Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir a sua segurança e a de outras pessoas na orla do Rio de Janeiro nos próximos dias.

Tags:

litoral do rio de janeiro Marinha do Brasil ressaca

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