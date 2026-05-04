Marinha emite aviso de ressacas para o início desta semana

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

No último domingo (3), a Marinha do Brasil emitiu um aviso público de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro e região. Em que ondas podem chegar até 3 metros de altura durante esse período, que tem duração até às 15h desta terça-feira (5).

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Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, as ondas devem alternar entre 2,5 a 3 metros de altura durante esses dias. A instituição reforçou os avisos e pediu, como de costume, para que moradores e visitantes tenham mais atenção ao caminhar pela orla.

O COR-Rio pede para que a população fique atenta aos avisos instalados ao longo das faixas de areia e tome cuidado ao frequentar o local. Garantindo a própria segurança e do próximo também.

O COR reforça as seguintes orientações a serem seguidas durante esse período: