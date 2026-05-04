Última semana: Eleitores enfrentam longa fila no TRE de Niterói para regularizar título de eleitor

Na manhã desta segunda-feira (4), dezenas de pessoas formaram fila em frente ao Tribunal Superior Eleitoral (TRE) de Niterói para regularizar o título de eleitor. O prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral vai até esta quarta-feira (6).

Mesmo com a grande fila já formada antes da abertura dos portões, o atendimento ocorreu de forma ágil. O estudante Natan Mota, de 17 anos, destacou a velocidade do atendimento. “Cheguei aqui por volta de 8h30, esperei uns 15 minutos para entrar, e o atendimento foi rápido”, comentou.

Apesar de relatarem atendimento rápido, algumas pessoas estão tentando atendimento pela segunda vez, como é o caso de Daniele Macedo, 46, que, por questões de saúde, não conseguiu permanecer na fila semana passada. Daniele, desta vez, veio acompanhada de Lívia, 28, que chegou primeiro para guardar lugar na fila.

“É a segunda vez que viemos aqui. Na semana passada, a fila estava enorme. Por ela (Daniele) ter problemas de saúde, fui me informar se tinha direito à prioridade, porém, disseram que somente com laudo em mãos, e ela ainda está fazendo os exames. Desta vez, cheguei mais cedo para não ter que encarar essa fila no sol”, disse Lívia.

Maria da Silva | Foto: Layla Mussi

Maria da Silva, de 58 anos, natural de Natal, perdeu seu título de eleitor e foi fazer um novo documento para transferir seu voto para Niterói. “Faz seis anos que eu moro em Niterói, mas eu nunca votei aqui, apenas justificava. Essa é a minha primeira vez aqui, achei o atendimento ótimo”, destacou Maria.

Amanda Moura | Foto: Layla Mussi

Algumas pessoas encaram a fila com desconfiança, como é o caso de Amanda Moura, 18 anos. “Acho que essa não vai ser a única vez que eu vou vir aqui. Me disseram que a fila na semana passada estava demorando bastante. Acho que não vou conseguir hoje”, comentou Amanda, que foi tirar seu título de eleitor e votar pela primeira vez.

Em apenas alguns instantes de entrevista com Amanda, que até então era a última da fila, chegaram quatro pessoas. Cinco minutos após a entrevista, já tinham mais de dez pessoas atrás dela. Entre eles, moradores de outros municípios, como José Paiva, que tentava fugir das longas filas de São Gonçalo. “Em São Gonçalo, eu esperei mais de uma hora e acabei desistindo. Vamos ver se aqui eu consigo regularizar meu título de eleitor”, comentou.

José Paiva | Foto: Layla Mussi

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