Homem é atingido por bala perdida enquanto assistia TV em São Gonçalo
Morador de Guaxindiba, de 37 anos, foi ferido no cotovelo e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres
min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 08:27
Um homem de 37 anos, morador de Guaxindiba, São Gonçalo, foi ferido no cotovelo por uma bala perdida enquanto assistia televisão, na noite deste sábado (2). Ele recebeu atendimento médico.
Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados após o homem dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado no Colubandê. Até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde.
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O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).