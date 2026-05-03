Família procura por homem desaparecido há três semanas em São Gonçalo

Vinicius Vieira, de 45 anos, foi visto pela última vez no bairro Boaçu - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Vinicius Vieira, de 45 anos, foi visto pela última vez no bairro Boaçu - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Familiares pedem ajuda para encontrar Vinicius Vieira, de 45 anos, desaparecido há três semanas, morador do bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Até o momento, eles não receberam nenhuma informação sobre o paradeiro do homem.

De acordo com familiares, Vinicius está em situação de rua, mas retorna para casa e fica por alguns dias; entretanto, há três semanas ele não entra em contato com parentes e não voltou. A última vez que foi visto foi perto da Escola Municipal Valéria de Mattos Fontes, no bairro Boaçu, também em São Gonçalo.

Leia também:

Operador de grua passa mal e é resgatado por bombeiros em Botafogo

Carro clonado é apreendido em Itaipu após alerta da CISP



Apesar dos esforços dos familiares e amigos, ainda não há informações sobre o paradeiro do homem.

Caso haja alguma informação que possa ajudar a encontrá-lo, entre em contato com as irmãs Vanessa e Valéria Vieira, respectivamente, pelos números: (21) 98570-9468 e (21) 98960-1340.

Sob supervisão de Marcela Freitas