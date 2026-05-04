Mãe de menino desaparecido há 16 dias na Zona Sudoeste do Rio, faz apelo pelo paradeiro do filho

O jovem de 15 anos, Luan Victor Bento Barbosa, desapareceu no último dia 19 após deixar a quadra de futebol em condomínio na Freguesia, depois de passar um tempo jogando com amigos, e ir para casa do pai, em Rio das Pedras.

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“Ele passou o domingo do dia 19 na casa da madrasta Jane, que fica na freguesia. Passou o domingo lá, foi no shopping, jogou bola com os amigos. Aí quando foi à tarde, o pai dele chamou ele pra voltar pra casa, em Rio das Pedras. Ele(Luan) falou assim: “Pai, eu vou ficar aqui mais um pouco jogando bola com meus amigos, quando eu terminar eu vou embora”. Por volta de 21h, ele mandou uma mensagem pro pai dele dizendo: “Pai, estou indo”, comentou a mãe do jovem, Lucélia.

Esse foi o último contato do menino com a família, depois de avisar ao pai que estava indo para casa, o jovem não foi mais visto. Ao checar a localização do celular de Luan, foram registradas passagens por dois diferentes locais, e na Rua Aldeia de Matos, dentro de uma comunidade no Rio das Pedras. E horas depois, o aparelho teve o último registro na Rua Dama da Noite, no mesmo bairro.

“Já são 16 dias sem notícias, o pai dele fez o R.O. na 41 ADP (Taquara), ” destacou Lucélia. Além disso, a mãe destaca a lentidão das autoridades nas buscas pelo jovem: “A informação que eu gostaria de destacar é que as autoridades estão muito lentas nas buscas, sabe? Não tem operação lá dentro. Eu falei com o policial, ele falou que tinha que ter prova, mas prova maior do que essa? A localização do celular está lá nessa rua Dama da Noite, a gente quer uma operação lá dentro, a gente quer a solução sobre o caso do nosso filho.”

Lucélia conta que policiais pediram o acesso às câmeras de segurança do condomínio onde o menino foi visto pela última vez, no entanto não há registros da saída do jovem pelos portões. Ainda não se sabe o que pode ter acontecido para justificar essa ausência de imagens.

A mãe ainda finaliza a entrevista afirmando que o filho pode ter sido vítima de uma emboscada, visto que há outros registros de jovens desaparecidos na região. “Eu acho que meu filho foi vítima de alguma emboscada, porque ele era acostumado sempre a fazer esse trajeto. Sair da casa da madrasta e ir para Rio das Pedras, onde o pai mora, e voltar. E segundo o relato da madrasta, ele às vezes ia até a pé para poder economizar o dinheiro, porque era perto, era uma caminhada perto, então ele ia a pé tranquilo.”, disse a mãe do Luan.