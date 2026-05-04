Homem condenado a 44 anos de prisão é morto durante Operação Torniquete

A ação foi realizado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital - Foto: Divulgação

A ação foi realizado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital - Foto: Divulgação

Um homem considerado de alta periculosidade, condenado a 44 anos de prisão, com 20 anotações criminais, mas foragido da Justiça, foi morto na manhã desta segunda-feira (4), durante uma ação da “Operação Torniquete”, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.

A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-CAP), vigiavam o suspeito há aproximadamente de dois meses e o encontraram em um endereço da área. Ao longo da abordagem, o homem teria atacado os policiais, que precisaram reagir. Ele foi baleado, chegou a ser socorrido, entretanto não resistiu aos ferimentos.

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Na ação, foi apreendido um revólver com numeração raspada. Em nome do homem, constava um mandado de prisão por roubo e um longo histórico de crimes relacionados a roubos de veículos e cargas.