PRF encerra Operação Dia do Trabalhador no Rio de Janeiro

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, entre os dias 30 de abril e 3 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 79 sinistros de trânsito nas rodovias federais do Rio de Janeiro, com 104 pessoas feridas e cinco óbitos.

Sinistros graves



As ocorrências fatais foram registradas principalmente nos dias 30 (quinta-feira) e 3 (domingo). Dois óbitos aconteceram no município de Barra do Piraí. Os demais foram registrados em Angra dos Reis, Duque de Caxias e Barra Mansa. No total, foram cinco mortes, 104 pessoas feridas e 79 sinistros de trânsito.

Fiscalização geral

Durante o feriado, as ações de fiscalização foram ampliadas. No total, foram fiscalizados 5.522 veículos e 6.463 pessoas foram abordadas, resultando em 3.958 autuações por infrações de trânsito, uma diminuição de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução das infrações pode refletir maior conscientização dos motoristas. A fiscalização e as ações educativas contribuem para esse resultado, reforçando a importância da direção responsável.

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Ultrapassagens indevidas e colisões frontais

O alto número de autuações por ultrapassagens indevidas durante o feriado (aumento de 106% em relação ao ano passado) reforça um comportamento de risco nas rodovias. Esse tipo de infração está diretamente ligado a sinistros graves, como as colisões frontais. Das cinco mortes registradas no período, três foram causadas justamente por esse tipo de sinistro.

Ocorrências criminais

Foram apreendidos 208 quilos de cocaína no município de Piraí e 103 quilos de maconha em Resende. Além disso, 36 pessoas foram detidas e 15 veículos foram recuperados.