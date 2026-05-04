Preso acusado da morte de uma cabo da Marinha, em Cascadura, no Rio, durante um assalto, em fevereiro de 2016

Yago, estava evadido do Sistema Prisional Fluminense, desde 17 maio de 2025, quando recebeu da Justiça o benefício de saída temporária, na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou à unidade prisional no prazo - Foto: Divulgação/Disque Denúncia (RJ)

Yago, estava evadido do Sistema Prisional Fluminense, desde 17 maio de 2025, quando recebeu da Justiça o benefício de saída temporária, na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou à unidade prisional no prazo - Foto: Divulgação/Disque Denúncia (RJ)

Policiais penais coordenados pela direção de Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN RJ), após trabalho de coleta e análise dados, e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na manhã desta segunda-feira (04), por volta das 6h, na Rua Pains, nas proximidades do Complexo do Chapadão, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, o foragido da justiça Yago Lima da Silva, de 30 anos. Ele é um dos acusados da morte da cabo da Marinha, Monique Santana dos Santos Nascimento, de 23 anos, durante assalto, no Rio.

Yago, estava evadido do Sistema Prisional Fluminense, desde 17 maio de 2025, quando recebeu da Justiça o benefício de saída temporária, na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornou à unidade prisional no prazo estabelecido pela Lei de Execução Penal. O detento tinha residência fixa no bairro de Marechal Hermes no município do Rio de Janeiro.

Leia também:

Niterói promove “Pit Stop” com ações de prevenção no trânsito durante o Maio Amarelo

Vini Jr. ganha destaque em jornal espanhol, após boa participação em jogo do Real Madrid

O criminoso ingressou no sistema prisional, em 16 de Fevereiro de 2016, respondendo pelos crimes: Latrocínio (art. 157, P.3°, II, do Código Penal); e Roubo (art. 157, do CP). As investigações da Polícia Civil do Rio comprovaram sua participação de um assalto no dia 04 de fevereiro desse mesmo ano, por volta das 23h e 50 minutos, na Rua do Amparo, em Cascadura, Zona Norte do Rio, na companhia de um comparsa de vulgo “Muay Thai”. Na ocasião, segundo a polícia, Yago e Muay mataram a cabo da Marinha Monique Santana dos Santos Nascimento, de 23 anos, que estava em casa quando dois bandidos armados abordaram duas amigas dela que colocavam as malas no carro - elas viajariam para Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde passariam o carnaval.

Atraída pelo barulho, a militar saiu de casa e foi até o portão. Ao abri-lo, fez um barulho que chamou a atenção dos criminosos. Foi quando um deles atirou e a acertou no peito. Depois de ferida, a jovem ainda foi levada para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu ao ferimento. O projétil destruiu o fígado e a veia arterial. Após o crime eles fugiram no veículo de uma das vítimas, levando bens e pertences das vítimas sobreviventes.





sxd Divulgação/Disque Denúncia

Autor: Divulgação/Disque Denúncia

Contra ele constava um mandado de prisão, em aberto por ter se foragido e não cumprir a pena de 15 anos 4 meses 3 dias, a que fora condenado pelo crime cometido em 2016. Diante aos fatos, o preso foi conduzido à 58 ° Delegacia de Polícia (Posse), onde foi realizado o Registro de Ocorrência (RO), referente ao mandado de Recaptura. Desta forma, a referida unidade policial adotou as medidas legais cabíveis, e posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEPPENRJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido