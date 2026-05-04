Niterói promove “Pit Stop” com ações de prevenção no trânsito durante o Maio Amarelo

A campanha contará com instalação gratuita de antenas Corta-Pipa para todos os motociclistas, além de ações educativas como distribuição de panfletos - Foto: Divulgação

A campanha contará com instalação gratuita de antenas Corta-Pipa para todos os motociclistas, além de ações educativas como distribuição de panfletos - Foto: Divulgação

Dias 5, 6 e 7, entre terça-feira e quinta-feira, das 9h às 12h, a cidade de Niterói vai receber o evento “Pit Stop” – Educação e Prevenção de Sinistro, uma das ações da campanha Maio Amarelo, que tem objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito.

A ação acontecerá em três pontos diferentes: dia 5 na Av. Marquês do Paraná, 145 (Centro - em frente a loja Honda Pernambuco Motos), dia 6 no Largo da Batalha (ao lado do Supermarket) e dia 7 no Terminal Rodoviário Presidente João Goulart (Centro). Estão programadas várias atividades como instalação de antena corta-pipa nas motocicletas, verificação de itens essenciais da moto e checagem de óleo, freios e pneus, por exemplo, somente na ação do dia 05.

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A campanha contará com instalação gratuita de antenas Corta-Pipa para todos os motociclistas, além de ações educativas como distribuição de panfletos. A instalação é rápida e simples e feita de forma gratuita para os motociclistas. O Código de Trânsito Brasileiro indica o uso obrigatório da antena corta pipa para motociclistas profissionais, mas a recomendação serve para todos que andam de moto, inclusive no lazer.

O Pit Stop Amarelo é uma ação pensada para quem vive sobre duas rodas e não abre mão de segurança e desempenho. O evento é realizado pelo Grupo Honda Pernambuco Motos em parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói e da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans).

SOBRE O GRUPO HONDA PERNAMBUCO MOTOS

Fundada em 2009 em Pernambuco, ao longo dos seus 15 anos, a empresa tornou-se uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação para quem procura a sua moto Honda. Possui um trabalho consolidado, com mais de 13 lojas na Região Metropolitana do Recife, todas certificadas pela Honda com o Padrão 4 Asas, considerado o máximo em qualidade para o seu atendimento.

A empresa comercializa motocicletas nacionais e importadas, produtos de força, peças e serviços de assistência técnica, tudo com o selo de qualidade Honda. Com atendimento de mais de 2.5 mil clientes nos serviços de oficina por mês em suas concessionárias, a empresa possui um centro de pilotagem em sua matriz.

No ano de 2021, a Pernambuco Motos chegou ao Rio de Janeiro. Atualmente o Grupo conta com cerca de 1 mil colaboradores, 25 lojas espalhadas em diversas localidades e já comercializou mais de 150 mil motos ao longo de sua existência.