Mulheres são presas acusadas de deixar cachorro idoso sozinho em apartamento durante feriadão

Agentes da 35ª DP (Campo Grande), prenderam neste domingo (3), duas mulheres acusadas de maus-tratos após deixarem um cachorro sozinho, preso no interior de uma apartamento, durante o feriado e o final de semana, na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande, na Zona Oeste. O local onde o animal de estimação estava havia urina e fezes.

O caso foi denunciado pelos vizinhos ao projeto Nas Garras da Lei, que protocolou o registro na delegacia. Na unidade policial, as mulheres, uma de 36 e outra de 33 anos, informaram que chegaram ao local e começaram a limpeza pouco antes da chegada da equipe.

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O animal foi resgatado e passou por uma avaliação veterinária. O delegado responsável pela investigação, Marcos Castro, informou que o cachorro é idoso e precisa de medicamentos de uso diário.