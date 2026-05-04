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'Casa do Patrão', de Boninho, perde força na audiência e acumula derrotas para o SBT

Em diversos dias, o reality registrou índices inferiores aos alcançados por “Chamas do Destino”, novela turca que ocupava a faixa horária

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 11:29
Novo reality show da Record TV, intitulado “Casa do Patrão” é comandado por Boninho
Novo reality show da Record TV, intitulado “Casa do Patrão” é comandado por Boninho -

O novo reality show da Record TV, intitulado “Casa do Patrão” e comandado por Boninho, começou com expectativa alta após uma estreia considerada promissora. No entanto, ao longo da primeira semana no ar, a atração apresentou uma queda significativa de audiência e passou a acumular derrotas consecutivas para o SBT.

Em diversos dias, o reality registrou índices inferiores aos alcançados por “Chamas do Destino”, novela turca que ocupava a faixa horária até poucas semanas antes. O desempenho abaixo do esperado acendeu um alerta interno, especialmente por se tratar de um formato inédito e com forte investimento da emissora.

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Nos bastidores, já há preocupação com a rejeição do público e com a dificuldade do programa em fidelizar audiência.  Além disso, a concorrência direta com atrações consolidadas pode estar contribuindo para o desempenho fraco. Embora ainda seja cedo para uma avaliação definitiva, o cenário indica que “Casa do Patrão” corre o risco de integrar a lista de projetos autorais de Boninho que não alcançaram o sucesso esperado, ao lado de produções como “Casa Kalimann”, “Zig Zag Arena” e “Estrela da Casa”. Caso a audiência não reaja nas próximas semanas, ajustes no formato ou mudanças estratégicas podem ser necessários para tentar reverter a situação.

Tags:

boninho Casa do Patrão Reality Show

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