Carro da Polícia Civil é rebocado em Copacabana e caso termina em invasão de pátio municipal

O pátio municipal da Prefeitura do Rio, no Andaraí, foi invadido na madrugada deste domingo (3) por policiais civis para a remoção incorreta de um carro que havia sido rebocado em operações de trânsito realizadas nas proximidades do show da Shakira, em Copacabana, neste sábado (2).

O veículo levado era um Nissan Versa prata, que mais tarde foi identificado como uma viatura descaracterizada pertencente à Polícia Civil.

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A remoção do carro não seguiu o procedimento padrão, pois os agentes foram ao local em uma viatura caracterizada e colocaram a arma no rosto de servidores municipais que estavam trabalhando no local, que opera 24 horas.

Ao sair do pátio, os policiais usaram a viatura para derrubar o portão. Além disso, o carro foi jogado contra os servidores que tentaram impedir a remoção incorreta . A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), informou que os servidores foram agredidos depois de tentarem explicar aos agentes os trâmites para a recuperação do carro.

Através de nota enviada ao Bom Dia Rio, a Seop respondeu que “se solidariza com os servidores e lamenta a truculência da ação”, alegando que a ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Civil, como transgressão disciplinar.

De acordo com a Polícia Civil, a Corregedoria-Geral (CGPOL), segue investigando a conduta dos policiais acusados. Por meio de nota, informou que “não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta”, reforçando seu “compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade.”