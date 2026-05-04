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Carro da Polícia Civil é rebocado em Copacabana e caso termina em invasão de pátio municipal

O carro era uma viatura descaracterizada e rebocada em Copacaba, nas proximidades do show da Shakira

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 11:26
Uma arma chegou a ser apontada para os servidores
Uma arma chegou a ser apontada para os servidores -

O pátio municipal da Prefeitura do Rio, no Andaraí, foi invadido na madrugada deste domingo (3) por policiais civis para a remoção incorreta de um carro que havia sido rebocado em operações de trânsito realizadas nas proximidades do show da Shakira, em Copacabana, neste sábado (2).

O veículo levado era um Nissan Versa prata, que mais tarde foi identificado como uma viatura descaracterizada pertencente à Polícia Civil.

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A remoção do carro não seguiu o procedimento padrão, pois os agentes foram ao local em uma viatura caracterizada e colocaram a arma no rosto de servidores municipais que estavam trabalhando no local, que opera 24 horas.

Ao sair do pátio, os policiais usaram a viatura para derrubar o portão. Além disso, o carro foi jogado contra os servidores que tentaram impedir a remoção incorreta . A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), informou que os servidores foram agredidos depois de tentarem explicar aos agentes os trâmites para a recuperação do carro.

Através de nota enviada ao Bom Dia Rio, a Seop respondeu que “se solidariza com os servidores e lamenta a truculência da ação”, alegando que a ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Civil, como transgressão disciplinar.

De acordo com a Polícia Civil, a Corregedoria-Geral (CGPOL), segue investigando a conduta dos policiais acusados. Por meio de nota, informou que “não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta”, reforçando seu “compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade.”

Tags:

Polícia Civil servidores agredidos por policiais Viatua rebocado

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