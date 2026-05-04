Agentes do BOPE fazem patrulhamento ostensivo em pelo menos 3 localidades de Niterói nesta segunda (4)
Moradores se assustaram com a presença dos policiais
O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) está fazendo um patrulhamento ostensivo em algumas comunidades de Niterói como: Morro do Castro, no Fonseca, Nova Brasília, na Engenhoca e em Tenente Jardim, durante a manhã desta segunda-feira (4).
Os agentes estão fazendo incursões em diferentes localidades, desde o começo do dia. Moradores se assustaram com a presença dos policiais. A operação é um patrulhamento ostensivo em áreas estratégicas que interligam as cidades de Niterói e São Gonçalo.
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Ainda não há informações relacionadas à troca de tiros, prisões ou apreensões. Também não foi informado o motivo da ação policial nessas áreas.