Operação Rastreio realiza ações contra integrantes do TCP que desbloqueavam celulares roubados

A facção criminosa é acusada de manter ligação com toda cadeia de crimes envolvendo celulares, como roubos e até mesmo o desbloqueio dos aparelhos - Foto: Reprodução - Polícia Civil

A facção criminosa é acusada de manter ligação com toda cadeia de crimes envolvendo celulares, como roubos e até mesmo o desbloqueio dos aparelhos - Foto: Reprodução - Polícia Civil

A Operação Rastreio teve mais um desdobramento deflagrado na manhã desta segunda-feira (4), dessa vez o alvo é a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que promove fraudes bancárias através da invasão de aparelhos celulares roubados e furtados.

Policiais da 6ª DP (Cidade Nova), estão cumprindo mandados de busca e apreensão e prisão nas comunidades do Complexo do São Carlos, situado na região central do Rio. As ações se estendem a endereços no estado de São Paulo.

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A facção criminosa é acusada de manter ligação com toda a cadeia de crimes envolvendo celulares, como roubos e até mesmo o desbloqueio dos aparelhos, além da prática de fraudes financeiras.

As investigações da polícia, que levaram mais de um ano, indicaram que os criminosos praticavam os roubos buscando os celulares mais caros, na região central e na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Depois de roubados, os celulares eram encaminhados ao Complexo do São Carlos, onde o grupo criminoso desbloqueava os aparelhos e tinha acesso a dados das vítimas para fazer transações bancárias fraudulentas.

Ainda de acordo com a corporação, os aparelhos que contavam com segurança reforçada, como o bloqueio de aplicativos e até rastreadores, eram invadidos com o auxílio de cúmplices que operam em São Paulo.

As diligências ainda estão sendo realizadas para prender os acusados e obter mais detalhes sobre o modus operandi do grupo. Na ação, estão envolvidos agentes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Operação Rastreio

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que a “Operação Rastreio” é a maior ação do estado para enfrentar atos criminosos que visam o roubo e a receptação de celulares.

Durante as ações, a operação conseguiu recuperar mais de 3.300 celulares. Desse total, mais de 3 mil aparelhos foram entregues novamente aos donos. As vítimas foram informadas sobre a entrega do aparelho por meio de telefone ou mensagem de WhatsApp, com números funcionais das delegacias, e orientadas a irem aos locais de entrega.

Até agora, a polícia conseguiu prender 870 pessoas acusadas de roubo, furto e receptação.