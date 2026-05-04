Força Municipal realiza 45 prisões no Rio de Janeiro e apreende arma após perseguição na Zona Norte

Os agentes da Força Municipal realizaram 45 prisões por crimes como roubo, furto e receptação durante o feriado prolongado no Rio de Janeiro, incluindo a detenção de um menor, a apreensão de uma pistola, além de três celulares, quatro motocicletas e uma bicicleta do sistema de aluguel.

As equipes realizaram a apreensão da pistola durante ação realizada no sábado (2), na altura da Rua Mariz e Barros, na Zona Norte. Durante o policiamento, os agentes avistaram um suspeito conduzindo uma moto na contramão, enquanto populares gritavam “pega ladrão”. Diante da situação, foi realizado cerco tático, e o suspeito acabou caindo da moto. A equipe efetuou a prisão, com uso de algemas.

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Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola com munição, além de uma aliança, um cordão e um aparelho celular. Ainda no local da abordagem, uma vítima se apresentou e informou que o suspeito havia acabado de roubar sua motocicleta e pertences, mediante grave ameaça com arma de fogo. O autor foi conduzido à 18ª DP (Praça da Bandeira) e os bens da vítima foram devolvidos.