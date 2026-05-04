Mulher é presa em flagrante com 18 quilos de drogas durante abordagem em um ônibus

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na última sexta-feira (1°), após uma abordagem da Polícia Militar a um ônibus interestadual na RJ-116, próximo de Theodoro de Oliveira, em Nova Friburgo. Segundo a ocorrência, agentes da CPTran realizavam uma fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a um ônibus da viação 1001. Durante a revista aos passageiros, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas na bolsa de mão da suspeita.

A mulher ainda informou aos policiais que transportava mais material no bagageiro do ônibus. Com o acompanhamento do motorista, os agentes realizaram buscas no compartimento de cargas e encontraram outras duas bolsas contendo drogas.

Leia também:

Suspeitos fogem e causam acidente durante perseguição policial no Largo da Batalha

Carro clonado é apreendido em Itaipu após alerta da CISP





Ao todo, foram apreendidos oito tabletes grandes e 680 tiras de maconha, além de 2.100 papelotes de cocaína divididos em diferentes porções. Após a perícia realizada no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, foi constatado o peso de 11,4 quilos de maconha e 7,2 quilos de cocaína, totalizando cerca de 18,6 quilos de drogas. O material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 74 mil.

Em depoimento, a acusada afirmou ser moradora de Papucaia e disse ter adquirido as drogas na localidade de Inhaúma, no Rio de Janeiro. O destino final seria a entrega a um terceiro na Rodoviária da Ponte da Saudade, também em Nova Friburgo. A ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo), onde a mulher permaneceu presa.