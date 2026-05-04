Suspeitos fogem e causam acidente durante perseguição policial no Largo da Batalha
O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as pessoas que estavam no outro veículo atingido
Um grave acidente ocorreu na noite deste domingo (03), no Largo da Batalha, em Niterói, após uma perseguição de equipes do 12° BPM. De acordo com a ocorrência, os passageiros do veículo não obedeceram à ordem de parada dada pelos policiais e iniciaram a fuga.
Segundo informações, a guarnição estava em patrulhamento em Maria Paula, na altura do Motel New Time, quando tentou abordar um carro Nissan Kicks, de cor branca. O motorista desrespeitou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, já na região do Largo da Batalha, o condutor perdeu o controle da direção, e colidiu contra um poste e outro veículo.
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Após a batida, três suspeitos desembarcaram e fugiram a pé. O carro foi abandonado na via, e foi constatado que se tratava de um veículo roubado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as pessoas que estavam no outro veículo atingido. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. As buscas pelos suspeitos continuam na região.