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Suspeitos fogem e causam acidente durante perseguição policial no Largo da Batalha

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as pessoas que estavam no outro veículo atingido

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 09:12
Após a batida, três suspeitos desembarcaram e fugiram a pé
Após a batida, três suspeitos desembarcaram e fugiram a pé -

Um grave acidente ocorreu na noite deste domingo (03), no Largo da Batalha, em Niterói, após uma perseguição de equipes do 12° BPM. De acordo com a ocorrência, os passageiros do veículo não obedeceram à ordem de parada dada pelos policiais e iniciaram a fuga.

Segundo informações, a guarnição estava em patrulhamento em Maria Paula, na altura do Motel New Time, quando tentou abordar um carro Nissan Kicks, de cor branca. O motorista desrespeitou a ordem de parada e fugiu em alta  velocidade. Durante o acompanhamento tático, já na região do Largo da Batalha, o condutor perdeu o controle da direção, e colidiu contra um poste e outro veículo.

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Após a batida, três suspeitos desembarcaram e fugiram a pé. O carro foi abandonado na via, e foi constatado que se tratava de um veículo roubado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as pessoas que estavam no outro veículo atingido. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. As buscas pelos suspeitos continuam na região.

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