Carro clonado é apreendido em Itaipu após alerta da CISP

Um carro suspeito de ser clonado foi apreendido por policiais do 12º BPM (Niterói), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, Niterói, na tarde deste sábado (2). A ação contou com informações da Central Integrada de Segurança Pública (CISP). O condutor do veículo alegou, na delegacia, ter sido vítima de um golpe, pois teria adquirido o automóvel em um site de compras online.

Policiais militares realizavam patrulhamento na região quando foram informados pelo CISP de que um Volkswagen Parati, de cor branca, suspeito de clonagem, trafegava pela Estrada Francisco da Cruz Nunes.

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Com base nas informações, os agentes intensificaram o patrulhamento e localizaram o veículo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, um homem de 46 anos. Ainda assim, ele e o carro foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu).

Na delegacia, foi confirmada a irregularidade do automóvel. O motorista afirmou que comprou o veículo por meio de um site de compras online e reiterou que acredita ter sido vítima de golpe.