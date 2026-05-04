Troca de tiros na Gardênia Azul deixa dois mortos e um ferido nesta madrugada

Moradores da Gardênia Azul, em Jacarepaguá, acordaram assustados ao som de tiros durante a madrugada desta segunda-feira (4). A troca de tiros deixou dois homens mortos e um terceiro ferido.

Durante a operação, os agentes conseguiram apreender um fuzil calibre 5.56, além de uma granada e drogas. O policiamento precisou ser reforçado na região.

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A Polícia Militar informou que, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), iniciaram uma operação com o objetivo de acompanhar a movimentação do grupo criminoso Comando Vermelho, quando foram surpreendidos por traficantes armados.

Por causa da troca de tiros, três pessoas foram baleadas e socorridas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Dos feridos, um homem de 23 anos e um adolescente de 17 anos, não resistiram.

A terceira vítima, um homem de 33 anos, foi localizada perto da área de confronto. Aos agentes de segurança, ele revelou que estava na comunidade para comprar drogas e acabou sendo baleado. Depois de receber atendimento médico, foi liberado.