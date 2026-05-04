Confusão em show de Shakira em Praia de Copacabana envolve Ana Paula Renault e causa tumulto

A campeã do BBB26, Ana Paula Renault, se envolveu em um tumulto na noite do último sábado (2), durante o show da cantora Shakira, realizado na Praia de Copacabana. A ex-BBB chegou à Zona Sul do Rio chamando atenção ao atravessar a multidão que aguardava pela apresentação, acompanhada por seguranças e outras pessoas. Inicialmente, segundo fontes da coluna de Daniel Nascimento, o acesso seria feito por um dos portões ligados ao camarote de uma famosa cervejaria. No entanto, devido ao tumulto gerado durante sua passagem, a entrada acabou sendo redirecionada para o portão 3 da área VIP do evento.

Em seguida, teve início uma confusão generalizada, com empurra-empurra, troca de xingamentos e momentos de tensão. Durante o tumulto, algumas pessoas tentaram invadir o camarote, enquanto outras apresentavam pulseiras fora do padrão exigido para tentar entrar de forma irregular. Todos, porém, foram contidos pela equipe de segurança, que atuava conforme as normas do evento.

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Ainda nesse contexto, Ana Paula chegou a puxar uma pessoa sem pulseira, tentando colocá-la para dentro. Depois, foi vista sinalizando para a equipe do evento, indicando quem seriam os integrantes de seu grupo que estavam do lado de fora. Segundo relatos, seguranças que a acompanhavam discutiram com profissionais do evento, deixando o clima bastante tenso, com risco de agressões. Apesar do susto, a situação foi controlada e, posteriormente, o grupo que estava com Ana Paula conseguiu acessar o espaço.