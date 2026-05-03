Homem é morto a facadas pelo próprio filho em Japeri
De acordo com familiares, o autor do crime sofre com transtornos psicológicos
Um homem de 57 anos foi morto a facadas pelo próprio filho dentro de casa, na tarde de sábado (2), em Japeri, na Baixada Fluminense.
A vítima, identificada como Gilvandro Pereira Pedro, conhecido como Vando, foi atacada enquanto almoçava, na Rua Pastor Idalécio Ferreira da Silva, no bairro Nova Belém. Segundo relato de familiares, o suspeito, de 30 anos, teria jogado água fervendo no pai antes de iniciar uma sequência de golpes de faca, atingindo pescoço, cabeça e costas.
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Gilvandro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Japeri, ainda consciente, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com familiares, o autor do crime sofre com transtornos psicológicos e estaria em surto no momento do ataque. Eles relataram que o homem dizia ouvir vozes e que já havia sido internado anteriormente.
Policiais militares do 24º BPM foram acionados e prenderam o suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado para a 63ª DP (Japeri).
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Segundo familiares, a vítima trabalhava como impermeabilizador, frequentava a igreja e era conhecida por ser uma pessoa tranquila e dedicada à família.