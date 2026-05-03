Operador de grua passa mal e é resgatado por bombeiros em Botafogo
O homem foi levado à UPA da região
Um operador de grua, que estava em uma cabine elevada, precisou ser resgatado por bombeiros na Praia de Botafogo, na Zona Sul, na manhã deste sábado (22). O trabalhador, de 22 anos, passou mal e precisou ser retirado e levado ao solo, onde recebeu atendimento de uma ambulância.
O Corpo de Bombeiros informou que, militares do quartel do Catete foram acionados e quando chegaram ao local confirmaram que o jovem estava com náusea e taquicardia. O homem foi encaminhado consciente à UPA de Botafogo, mas não há maiores detalhes de seu estado de saúde.
A corporação reforça a importância de acionar imediatamente os serviços de emergência em casos semelhantes, especialmente quando há risco em altura.