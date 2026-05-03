Homem é baleado na cabeça em São Gonçalo

O estado de saúde é considerado estável - Foto: O São Gonçalo

O estado de saúde é considerado estável - Foto: O São Gonçalo

Um homem, de 38 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo na cabeça na manhã deste domingo (3), em São Gonçalo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) para verificar a entrada de um paciente ferido por disparo de arma de fogo na região da cabeça.

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Conforme informações preliminares, a vítima teria sido levada inicialmente por familiares para a UPA de Santa Luzia e, em seguida, transferida para o HEAT, onde permanece internada sob cuidados médicos. O estado de saúde é considerado estável.

Ainda não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que ficará responsável pela investigação.