PM de folga reage a tentativa de assalto e é baleado em São Gonçalo

O agente foi socorrido para o Pronto Socorro, no Zé Garoto - Foto: Divulgação

O agente foi socorrido para o Pronto Socorro, no Zé Garoto - Foto: Divulgação

Um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto perto do Fórum de Santa Catarina, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (2). O agente é lotado no 1º BPM (Venda da Cruz).

De acordo com a Polícia Militar, o agente foi ferido por um tiro no ombro e socorrido para o pronto-socorro, no bairro Zé Garoto. O militar não corre risco de vida.

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O caso de tentativa de assalto foi atendido pelos policiais do 1º BPM. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Mutuá (72ª DP).