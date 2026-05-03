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PM de folga reage a tentativa de assalto e é baleado em São Gonçalo

O militar não corre risco de vida

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de maio de 2026 - 09:36
O agente foi socorrido para o Pronto Socorro, no Zé Garoto
O agente foi socorrido para o Pronto Socorro, no Zé Garoto -

Um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto perto do Fórum de Santa Catarina, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (2). O agente é lotado no 1º BPM (Venda da Cruz).

De acordo com a Polícia Militar, o agente foi ferido por um tiro no ombro e socorrido para o pronto-socorro, no bairro Zé Garoto. O militar não corre risco de vida.

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O caso de tentativa de assalto foi atendido pelos policiais do 1º BPM. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Mutuá (72ª DP).

Tags:

1º BPM (Venda da Cruz) pm baleado PM de folga São Gonçalo Tentativa de assalto

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