PM apreende arma e prende dois suspeitos no Gebara, em SG
As prisões ocorreram após uma patrulhamento na área
Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois homens na Comunidade do Gebara, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (2), e apreenderam uma arma de fogo.
Segundo informações da corporação, equipes da unidade foram ao local com o objetivo de localizar alguns maquinários, como caçambas, retroescavadeiras e um caminhão 3/4 (veículo de carga de médio porte com dois eixos). Após localizar o proprietário, ele foi orientado a remover os itens.
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Durante a ação envolvendo os maquinários, foi realizado um patrulhamento para que fosse mantida a segurança na área. Neste momento, a equipe encontrou homens suspeitos que, ao notarem a presença dos policiais, fugiram.
Os militares fizeram um cerco e conseguiram capturar dois homens, além de apreender uma pistola.
Dessa forma, uma parte da equipe continuou no local aguardando o proprietário do maquinário, e outra parte dos agentes encaminhou os suspeitos à 74ª DP (Alcântara), onde a arma também foi apreendida.