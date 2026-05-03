PM apreende arma e prende dois suspeitos no Gebara, em SG

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois homens na Comunidade do Gebara, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (2), e apreenderam uma arma de fogo.

Segundo informações da corporação, equipes da unidade foram ao local com o objetivo de localizar alguns maquinários, como caçambas, retroescavadeiras e um caminhão 3/4 (veículo de carga de médio porte com dois eixos). Após localizar o proprietário, ele foi orientado a remover os itens.

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Durante a ação envolvendo os maquinários, foi realizado um patrulhamento para que fosse mantida a segurança na área. Neste momento, a equipe encontrou homens suspeitos que, ao notarem a presença dos policiais, fugiram.

Os militares fizeram um cerco e conseguiram capturar dois homens, além de apreender uma pistola.

Dessa forma, uma parte da equipe continuou no local aguardando o proprietário do maquinário, e outra parte dos agentes encaminhou os suspeitos à 74ª DP (Alcântara), onde a arma também foi apreendida.