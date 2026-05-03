Cinco são detidos com arma e drogas no Inferninho, em Piratininga

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) detiveram cinco suspeitos por tráfico de drogas na comunidade do Inferninho, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, neste sábado (2).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), sob comando do Oficial de Operações, realizavam patrulhamento preventivo na região com o objetivo de combater o tráfico de drogas, quando tiveram a atenção voltada para um grupo de indivíduos em atitude suspeita.

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Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados após um cerco tático e o desdobramento das guarnições no terreno. Cinco homens foram capturados na ação.

Com os acusados, os policiais apreenderam três rádios transmissores, uma pistola calibre 9mm da marca Sarsilmaz com 12 munições intactas e numeração suprimida, além de grande quantidade de material entorpecente, que ainda será contabilizado.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.