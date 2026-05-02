Creche municipal é invadida durante tentativa de furto no Centro de Maricá

Uma creche municipal foi invadida e alvo de tentativa de furto na última sexta-feira (1º), no Centro de Maricá. Segundo a direção, a ocorrência na Creche Municipal Estrelinhas do Amanhã foi notada por volta das 9h, após um funcionário identificar a presença de um homem dentro da unidade, recolhendo itens na cozinha.

Ao ser surpreendido, o suspeito fugiu pela lateral do imóvel, que dá acesso a uma área de mata, abandonando os objetos em duas lixeiras. Entre os itens estavam panelas, carnes, arroz, leite em pó, biscoitos e outros mantimentos. O homem ainda chegou a consumir uma caixa de suco no local antes de fugir. A direção informou que apenas a cozinha foi invadida e que há sinais de arrombamento, incluindo danos em uma tela de proteção.

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A suspeita é de que o acesso tenha ocorrido pela entrada principal, já que o portão foi encontrado entreaberto. O espaço foi preservado para perícia e a creche conta com sistema de monitoramento, cujas imagens devem ser analisadas pelas autoridades.

O vigia responsável pelo turno da noite informou que deixou o local por volta das 21h para atender uma emergência médica e não retornou ao trabalho. Até o momento, não há confirmação se algum item foi levado, e o prejuízo ainda está sendo avaliado. O caso será investigado pela 82ª DP (Maricá).