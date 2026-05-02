A confusão aconteceu nas proximidades do palco do show da Shakira - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A confusão aconteceu nas proximidades do palco do show da Shakira - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Homem é agredido após confusão na Praia de Copacabana. Um homem foi agredido por um grupo de pessoas na manhã deste sábado (2), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com informações, a confusão aconteceu nas proximidades do palco onde será realizado o show da cantora Shakira. Quando agentes da Guarda Municipal chegaram ao local, o homem já estava sem roupas e os agressores haviam fugido.

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Segundo relatos de pessoas que estavam na praia apontam que o homem teria exibido as partes íntimas, o que provocou revolta entre frequentadores. No entanto, segundo a Guarda Municipal, nenhuma testemunha se apresentou oficialmente para confirmar se ele teria cometido algum crime.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à vítima no local.