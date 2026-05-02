Homem é preso por tráfico de drogas no Barreto, em Niterói
Após uma breve perseguição, ele foi capturado pelos PMs
Um homem foi preso na tarde deste sábado (2) acusado de tráfico de drogas, no bairro do Barreto, em Niterói. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 12ºBPM (Niterói) realizavam patrulhamento pela Travessa Gonçalves Lopes, por volta das 13h30, quando avistaram um homem em atitude considerada suspeita.
Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria tentado fugir, abandonando uma quantidade de drogas no chão. Após uma breve perseguição, ele foi capturado pelos PMs.
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Durante a abordagem, o suspeito confessou que era o responsável pelo material apreendido e que atuava como “vapor” em um ponto de venda de drogas na região.
Foram apreendidas 680 trouxinhas de maconha, 132 sacolés de cocaína e 88 pedras de crack, além de um rádio transmissor. O acusado, de 26 anos, que já possuía anotação criminal por tráfico de drogas, foi encaminhado para a 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado.